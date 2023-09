Les prochaines puces graphiques NVIDIA auront droit au meilleur de la gravure TSMC

Conçue pour doper l'intelligence artificielle, la génération Blackwell revêt une grande importance pour NVIDIA pour une autre raison. En effet, il s'agit d'un GPU conçu sur le design chiplet, une première pour la firme américaine.

Opposé au design monolithique encore en vigueur sur Ada Lovelace (les GeForce RTX 4000), le design chiplet vise à associer des cœurs de nature et de caractéristiques sensiblement différentes afin de disposer de puces plus polyvalentes et d'une offre plus facilement ajustable. Avec ses Ryzen et ses RDNA3, AMD est déjà bien lancé dans cette voie et Intel s'y met avec Meteor Lake, dont la sortie est maintenant imminente.