Apple a réservé toute la capacité de production de puces next-gen du leader mondial TSMC pour un an !

Rappelons ainsi que les RTX 40 Series sont gravées en 5 nm, les GPU MCM des Radeon RX 7000 également ; le 3 nm ne devrait pas être généralisé avant les RTX 8000, RX 8000 et processeurs Zen 5 (Ryzen 8000). Or, ces produits ne sont pas prévus avant 2024, au plus tôt. Quant au Snapdragon 8 Gen 3, il est possible qu’il reste gravé en 4 nm, comme l’est déjà le Snapdragon 8 Gen 2.