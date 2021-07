TSMC avance bien sur le 2 nm ; dans les iPhone dès 2024

Cette étape de pré-production devrait ouvrir la voie à une production à grande échelle l'année suivante pour ce nouveau procédé. Apple pourrait donc en tirer parti dès 2024 pour les puces de ses futurs iPhone . Si Apple s'en tient à sa nomenclature actuelle, nous en serions aux iPhone 16, tandis que leurs processeurs, gravés potentiellement en 2 nm, seraient baptisés A18 Bionic.

Pour l'heure, la firme exploite ses puces A14 Bionic et M1, gravées en 5 nm, et doit annoncer les SoC A15 Bionic avec ses iPhone 13 quelque part en septembre.

Pour Apple, l'intérêt du 2 nm de TSMC est bien-sûr d'obtenir des processeurs toujours plus rapides et efficaces d'un point de vue énergétique pour améliorer la puissance et l'autonomie des appareils qui en sont équipés. Au-delà des iPhone et des iPad, on imagine que la firme de Cupertino exploitera aussi les prochains nodes de son partenaire TSMC pour les futures puces Apple Silicon de ses Mac.