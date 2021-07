Le futur iPhone 14 Pro pourrait être équipé d'un châssis en titane

Ainsi, certains futurs iPhone pourraient donc profiter d'un châssis plus léger et plus résistant, même si le titane ne présente pas que des avantages. Ce dernier se révèle particulièrement sensible aux rayures (et aux traces de doigts), mais d'ici la fin de l'année prochaine, Apple aura peut-être trouvé une formule magique qui viendra gommer ces quelques défauts.