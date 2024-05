iPhone 16 Pro Max : il pourrait avoir une meilleure autonome grâce à cette innovation

Nous ne sommes plus maintenant qu'à quelques mois de la prochaine keynote de rentrée d'Apple, durant laquelle la firme de Cupertino présentera ses nouveaux smartphones de la gamme iPhone 16. Raison pour laquelle, on en sait toujours un peu plus sur ces téléphones, grâce aux fuites qui se multiplient. Et aujourd'hui, ce sont les améliorations qui vont être apportées au futur iPhone 16 Pro Max qui sont dévoilées.