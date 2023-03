Pourquoi et comment l'iPhone 15 Pro aura une meilleure autonomie que ses prédécesseurs

Difficile de passer à côté de l'iPhone 15 Pro dans l'actualité de la tech. Le prochain flagship de la marque à la pomme pourrait, selon les différents échos qui nous parviennent, être ainsi l'objet d'un changement assez historique, avec la perte de ses boutons de volume audio classiques, remplacés par des boutons à l'état solide.

Mais si l'on a beaucoup parlé de ce changement, qui serait anodin chez d'autres fabricants, aujourd'hui, on en apprend plus sur la puce Apple A17 Bionic qui équipera ce smartphone. Car si l'on savait déjà qu'elle devrait être un monstre de puissance, elle permettrait, par ailleurs, selon Wccftech d'améliorer l'autonomie de l'iPhone 15 Pro. Et cela, grâce à une conception la rendant moins gourmande en énergie.