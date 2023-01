L'iPhone 15 Pro pourrait avoir des boutons à l'état solide (solid-state buttons), on vous explique ce que c'est

Apple entend commencer à introduire ses prochaines touches avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'ici la fin de l'année 2023. Le constructeur ne devrait pas les proposer sur les iPhone 15 et 15 Plus en parallèle, pour créer une nouvelle différenciation entre les modèles classiques et Pro, et pour justifier l'écart de prix entre les deux familles d'iPhone. Il faudrait possiblement attendre une ou deux générations d'iPhone pour les voir arriver sur l'ensemble des modèles.

Apple devrait ensuite généraliser son système de vibrations à d'autres appareils comme l'iPad et l'Apple Watch. Un tel dispositif aurait encore plus de sens sur la montre connectée, conçue pour aller dans l'eau et accompagner les nageurs ou les plongeurs.

Les iPhone 15 sont attendus pour le mois de septembre 2023, et nul doute que nous continuerons d'ici là à entendre d'autres bruits de couloir nous donnant un aperçu de la prochaine gamme de smartphones imaginée par Apple.