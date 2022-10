Vers un iPhone 15 Pro sans aucun "vrai" bouton, mais est-ce seulement souhaitable ?

Selon les dernières prévisions de Ming-Chi Kuo, l'un des analystes les plus pertinents lorsqu'il s'agit des futurs produits d'Apple, la marque à la pomme devrait supprimer les traditionnels boutons mécaniques de démarrage et de contrôle du volume sur deux modèles haut de gamme, très probablement les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Ceux-ci seraient remplacés par un élément matériel mieux intégré au châssis des appareils, proche du bouton Home/Touch ID des anciens modèles d'iPhone. Apple intégrerait trois moteurs haptiques dans ce composant : un sur le côté gauche et un autre sur le côté droit, en plus de celui au centre pour fournir un meilleur retour haptique. Cela devrait permettre de donner la sensation aux utilisateurs qu'ils appuient sur de véritables touches.

Ming-Chi Kuo ne donne pas plus de détail sur le fonctionnement ou le positionnement exact de cette nouvelle interface matérielle. On se rapproche en tout cas du rêve d'Apple : créer un mobile qui ne soit qu'écran, sans touche physique ni connectique.