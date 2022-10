Pourquoi Apple abuse vraiment en critiquant l'obligation européenne de passage à l'USB-C

Vice-président en charge du marketing mondial d'Apple, Greg Joswiak ne se réjouit guère de l'obligation qu'a la Pomme à adopter l'USB-C dans l'Union européenne à l'horizon 2024. Il faut dire que le compte à rebours est lancé puisque la firme n'a plus que deux ans, presque jour pour jour, pour se plier à la nouvelle norme européenne sur le sujet. Entérinée au mois de juin 2022 par la Commission européenne, cette évolution oblige notamment Apple à fournir des iPhone avec un port USB-C pour la recharge de ces derniers au lieu de son traditionnel port Lightning.

Or, si Greg Joswiak ne trouve pas cette décision européenne à son goût, c'est qu'elle porte tout d'abord un sacré coup à la stratégie marketing d'Apple. Des produits au design épuré, mais différents de la norme sur les marchés tech, voilà comment Apple envisage le marketing. Depuis près d'un quart de siècle, la Pomme communique à tout va à l'aide d'un slogan évocateur en ce sens, « Think different », que l'on peut littéralement traduire par « Pensez différemment ». Sans le Lightning, des milliers de personnes vont donc charger leurs appareils à la pomme comme leurs autres compères via l'USB-C, une entorse à la politique de la firme donc.