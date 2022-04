Le port Lightning bientôt relégué au placard par Apple ? L'UE passe un nouveau cap

L'idée ? Permettre aux consommateurs d'utiliser un seul chargeur pour la plupart de leurs appareils de petite taille (smartphones, écouteurs, tablettes… à l'exception des smartwatches), mais aussi de réduire les déchets électroniques engendrés par la multiplication des standards et connectiques.

La décision de l'IMCO, qui va maintenant faire l'objet de négociations avec les différents États membres de l'Union européenne, prévoit aussi d'imposer aux marques l'ajout d'informations plus complètes sur les emballages de leurs produits pour signifier, par exemple, au consommateur si un câble de recharge est inclus ou non. On apprend enfin que l'UE souhaite également l'adoption d'une nouvelle norme pour la recharge sans-fil des différents appareils évoqués plus haut. Là encore, les arguments pratiques et écologiques sont avancés.

Notons qu'il est tout à fait possible qu'Apple supprime purement et simplement la connectique Lightning de ses iPhone… sans la remplacer par de l'USB-C. Des rumeurs évoquent en effet depuis des années le lancement d'un iPhone dépourvu de toute connectique filaire. L'introduction de la recharge « sans-fil » MagSafe sur les iPhone 12 et la rumeur d'une future connectique MagSafe capable de transférer des données semble d'ailleurs aller dans ce sens.