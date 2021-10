L'iPhone USB-C existe, mais vous ne pouvez pas l'acheter

La Commission européenne veut imposer le port USB-C pour la recharge des appareils électroniques afin d'harmoniser les connectiques et accessoires sur le marché. Apple serait le principal concerné par une telle mesure, l'entreprise est la seule sur le segment mobile à conserver un format propriétaire avec le Lightning.

Si le texte est voté, l'USB-C deviendra un standard obligatoire à partir de 2024. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'Apple l'adoptera… On sait que la marque à la Pomme a pour projet un design d'iPhone dépourvu de toute connectique, qui ne compterait que sur les technologies sans-fil pour la recharge, l'audio ou le transfert de fichiers. Il est tout à fait possible que quand Apple se débarrassera enfin du Lightning, ce ne sera pas pour basculer vers l'USB-C, mais pour purement et simplement supprimer tout type de port.