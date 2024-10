Il est toujours intéressant de faire une recherche dans les nouvelles versions d'un système d'exploitation destinées aux développeurs et aux bêta testeurs. On peut en effet assez souvent trouver des indices sur les nouveautés que prépare le géant de la tech qui l'a déployé.

Et c'est semble-t-il ce qui est encore arrivé avec la version macOS Sequoia 15.1. Le contributeur chez MacRumors Aaron Perris a ainsi, en effectuant quelques recherches, pu découvrir du code grâce auquel on comprend qu'une nouvelle version pour la Magic Mouse 2, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad arrive. Et avec sûrement une innovation à la clé !