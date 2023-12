Le port USB-C obligatoire pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photos, ce sera dans 1 an tout pile ! Ce qu'il faut savoir

À partir du 28 décembre 2024, une nouvelle ère commencera pour les amateurs de technologies en France. Un décret du 27 décembre 2023, promulgué par le gouvernement et officialisé par celui-ci ce jeudi, impose l'utilisation d'un chargeur universel pour tous les appareils électroniques dits « de petite et moyenne taille », smartphones, tablettes, consoles de jeu, casques et appareils photos compris. Cette décision permet au droit français de se conformer à la réglementation européenne, avec pour but de réduire les déchets électroniques.