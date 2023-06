Chargeurs universels USB-C : on sait quand ce sera obligatoire en France

Pour rappel, la directive européenne dont la France devrait s'inspirer avait pour sa part été adoptée en novembre 2022. Elle vise à empêcher la commercialisation par certains géants de l'électronique de chargeurs propriétaires leur permettant de se différencier de la concurrence tout en se distinguant parfois sur les durées de recharge.

Cette pratique contraint souvent les utilisateurs à employer différents chargeurs pour leurs différents appareils. Une pratique que la législation européenne vise à mettre hors jeu, afin de simplifier la vie des consommateurs, mais aussi et surtout, afin de réduire in fine la production de déchets électroniques et l'impact de nos appareils électroniques sur l'environnement.

Dans le détail, les chargeurs USB-C seront adoptés massivement pour l'ensemble des appareils portables nécessitant une puissance électrique égale ou inférieure à 100 W, rappelle L'Usine Nouvelle. L'UE souhaite aussi découpler la vente du chargeur de celle de nos appareils électroniques de manière à ce que le consommateur puisse, le cas échéant, réutiliser un chargeur USB-C qu'il possède déjà. Ce découplage devra être indiqué sur l'emballage de façon à informer le consommateur, et les constructeurs devront enfin y mentionner les spécifications de chargement, tout en précisant quels sont les chargeurs compatibles avec leurs produits. Cette mesure sera également imposée aux importateurs de produits électroniques.