USB-C obligatoire sur les smartphone : apparemment, rien ne presse pour l'UE...

La Commission européenne vient en effet d'annoncer que la directive 2022/2380 avait été publiée au journal officiel. Cette dernière dispose que les États membres ont jusqu'au 28 décembre 2023 pour mettre en place les mesures spécifiques inscrites dans la directive. Un an plus tard, le 28 décembre 2024, la nouvelle règle deviendra contraignante.

Et vous l'aurez compris, cette règle, c'est l'imposition du port USB-C à presque tous les appareils électroniques, parmi lesquels les smartphones. Et bien qu'il s'agisse d'une règle globale, on sait qui elle touchera surtout dans ce domaine : Apple. La firme de Cupertino est en effet le dernier grand constructeur à toujours posséder un port propriétaire, alors que les fabricants sous Android (comme Samsung) sont déjà passés à l'USB-C.

On peut cependant supposer que le géant californien, sur qui la pression est mise en Europe sur le sujet depuis déjà un certain temps, ne devrait pas attendre 2025 pour intégrer cette nouvelle règle et lancer des iPhone intégrant un port USB-C bien avant.