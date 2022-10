L'USB-C sur iPhone, pas avant l'iPhone 17 ?

En ce qui concerne les AirPods, AirPods Pro et leurs futures générations, ces derniers pourraient bien basculer en USB-C avant la fin de l'année 2024. Les accessoires de la gamme Mac, à savoir la Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad, pourraient bien changer de connectique dès l'année prochaine. Un nouvel iMac et un nouveau MacPro étant attendus pour l'an prochain, et partant du constat que la sortie de nouveaux Mac coïncide souvent avec une mise à jour des accessoires, on imagine cette hypothèse tout à fait plausible.