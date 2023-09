Apple : la firme pourrait mettre encore deux ans à achever sa transition vers l'USB-C

D'autres appareils Apple devraient subir le même sort, tels que ses futurs claviers et souris Magic qui accompagneront la sortie d'un hypothétique nouvel iMac dans quelques mois. Au final, Gurman prédit qu'Apple ne vendra plus d'accessoires équipés de ports Lightning d'ici à 2025.

Pour établir ce calendrier, le journaliste prend l'exemple sur le port 30 broches. L'iPhone 5 a sonné son glas en 2012, et c'est avec l'arrêt de l'iPod Classic qu'il a définitivement disparu en 2014. Alors, la fin du port Lightning est-elle plus le résultat d'un lent processus de transition chez Apple que des efforts de l'Union européenne ? Pas nécessairement, mais le géant américain s'est certainement laissé faire plus facilement, sachant qu'il avait déjà entamé cette transition.