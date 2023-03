USB-C : nouvelle connectique, nouveau jackpot pour Apple ?

La marque s'est longtemps accrochée à son port fétiche avant de finalement faire basculer bon nombre de ses produits vers l'USB-C. Adopté massivement par l'ensemble de l'industrie, ce port va finalement équiper les Mac, les iPad et plusieurs accessoires d'Apple pour les ouvrir à d'autres accessoires.

L'iPhone est aujourd'hui le seul appareil qui résiste encore à l'USB-C, mais ce n'est plus qu'une question de temps avant que cela cesse. Selon certaines rumeurs insistantes, l'iPhone 15, qui devrait être présenté à la rentrée, abandonnerait enfin le port Lightning.

Le constructeur américain n'opère pas cette modification de gaieté de cœur, mais contraint et forcé, notamment par la Commission européenne qui imposera à partir de 2024 le port USB-C sur chaque smartphone vendu dans les frontières de l'UE. Cette décision n'arrange pas non plus les affaires de la marque, qui avait mis au point un juteux programme de certification autour du connecteur Lightning, grâce auquel elle touche encore une somme rondelette.