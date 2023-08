Comme l'iPhone, les AirPods devraient passer à l'USB-C

C'est le 12 septembre prochain qu'Apple présentera l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, les nouvelles générations de son smartphone phare, mais aussi l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, pour tous les amateurs de montres connectées.

On sait déjà presque tout à propos de ces produits, et notamment que l'iPhone 15 va enfin adopter le port USB-C. En effet, Apple n'a plus d'autre choix que d'abandonner le port Lightning, inauguré en 2012 avec l'iPhone 5, à cause d'une nouvelle réglementation européenne.

L'UE a adopté il y a quelques mois déjà une nouvelle mesure imposant un port standard, l'USB-C, sur les appareils électroniques proposés sur le marché européen afin de faciliter la vie des consommateurs, et d'éviter la profusion de câbles et de connecteurs propriétaires.

Apple a déjà engagé sa transition vers l'USB-C avec les iPad et les Mac, mais quelques produits n'avaient pas encore été mis à jour, et notamment les AirPods.