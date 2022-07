Airpods Pro 2, des changements minimes pour les écouteurs d'Apple ?

Un peu plus étrange, une deuxième rumeur évoque l’intégration du codec ALAC (Apple Lossless), un codec sans pertes. Il est notamment utilisé sur la plateforme Apple Music, pour les fichiers lossless et 24 bits. L’emploi d’un tel codec en Bluetooth soulève pourtant énormément de questions, surtout autour de la stabilité du signal et de l’autonomie des produits ciblés. Apple privilégie généralement l’expérience utilisateur et la simplicité, ce qui est assez peu compatible avec les codecs HD type LDAC ou ALAC, justement.