Cet Ukrainien espionne l’armée russe grâce à ses AirPods, volés par un soldat

La guerre en Ukraine montre à quel point la technologie impacte désormais les conflits. La menace des pirates russes, ainsi que la résistance internationale des hackers lanceurs d'alerte montrent que cette guerre se joue également sur le terrain numérique. Ces outils 2.0 sont précieux pour organiser la résistance, comme le montre le cas du tracking des AirPods, ainsi que l'exemple d'un homme qui a utilisé sa caméra de surveillance pour bombarder les soldats russes.

Andrey Stavinser est un millionnaire ukrainien qui a vu les soldats russes s'introduire dans sa magnifique maison située à l'est de Kiev, et y établir leur base. Lui-même réfugié en Pologne, il a regardé les soldats arriver depuis sa caméra de surveillance, une webcam qu'ils n'ont pas trouvée à leur arrivée. Il a pu voir l'équipement militaire utilisé par les Russes pour bombarder Kiev depuis son domicile, leurs armes et leurs véhicules. Andrey a aussitôt demandé à l'armée ukrainienne de bombarder sa maison. Il a dit n'avoir eu « aucun doute » à demander le bombardement de son immense villa.