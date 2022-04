Près de 6 To de données sensibles divulguées sur l'invasion de l'Ukraine, mais qui va les lire en Russie ?

DDoSecrets vise les administrations russes et ses institutions, telles que les agences nucléaires et pétrolières de l'État Rosatom et Transneft, mais aussi la banque centrale, le ministère de la Culture, des services judiciaires, l'Église orthodoxe, etc. Beaucoup d'entreprises du domaine de l'énergie, du gaz et du pétrole sont attaquées, car elles représentent un intérêt stratégique majeur et appartiennent à des oligarques proches de Poutine. Ces données serviront, maintenant ou plus tard, à prouver l'étendue de la corruption dans le pays.

Plus intéressant encore, DDoSecrets a divulgué 817 GB de données sur Roskomnadzor, l'agence de censure des médias et technologies. Ces fuites ont révélé que l'agence a ordonné la destruction de tout article qui mentionnerait « l'attaque » ou « l'invasion » russe en Ukraine. Ainsi, le collectif et les hackers anonymes qui fournissent ces informations mènent une résistance civile numérique sans précédent contre le gouvernement russe. Cette cybermobilisation internationale change réellement le visage de la guerre.