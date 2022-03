L'Ukraine lance des cyberattaques automatisées contre la Russie

Lancée à l'initiative du ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, l'IT Army of Ukraine (ITAU) compte désormais plus de 300 000 membres sur Telegram. Ces dizaines de milliers de volontaires s'engagent pour perturber la Russie de diverses manières, et la dernière innovation en date concerne des cyberattaques par logiciel depuis le 26 mars dernier.

Ainsi, l'IT Army of Ukraine a désormais la possibilité, en téléchargeant un logiciel, de frapper des cibles à distance grâce à un logiciel nommé M1K. Et sa principale particularité, à l'image de l'ITAU, est d'être proposé à toutes les personnes qui souhaitent prendre part à la riposte ukrainienne en ligne, alors que l'invasion du pays par les forces russes est toujours en cours.

Concrètement, l'ITAU a souhaité mettre au point un logiciel simple d'usage et multiplateforme. Plus encore, elle transmet des informations qu'elle juge claires afin de motiver toujours plus d'internautes à rejoindre l'ITAU et à utiliser ce logiciel avec confiance.