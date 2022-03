Free propose une offre mobile gratuite pour les réfugiés ukrainiens

Depuis le début du conflit qui se déroule à seulement un peu plus de 2 000 kilomètres de la France, Free, comme d'autres opérateurs télécoms, a décidé d'apporter son soutien à la communauté ukrainienne. Dans un premier temps, l'entreprise avait inclus les appels et SMS depuis et vers l'Ukraine dans ses forfaits mobile et fixe (Freebox).