Free mobile repart à l'assaut des prix avec son Forfait Free 5G 300 Go. Comme son nom l'indique, il comprend 300 Go de données mobiles à utiliser sur le réseau 5G de l'opérateur, ainsi que 35 Go utilisables en 4G à l'étranger dans plus de 110 destinations, dont l'Europe et les DOM. Il comprend enfin les appels et SMS/MMS illimités.