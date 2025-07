C’est une proposition qui ne passe pas inaperçue : un forfait sans engagement 160 Go de data, la 5G incluse, des appels/SMS/MMS illimités en France et vers les DOM, et tout ça pour 8,99 € par mois. Free, fidèle à son ADN, frappe fort avec une formule intermédiaire entre son forfait à 2 € et son illimité à 19,99 €.

Ce forfait est également compatible avec l’itinérance européenne, avec 35 Go de data utilisables depuis l’UE et les DOM. Parfait pour les vacances d’été.