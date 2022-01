Une cyberattaque de grande ampleur touche le gouvernement ukrainien, en pleine crise avec la Russie

Ce vendredi 14 janvier 2022, une cyberattaque a été lancée contre plusieurs sites officiels ukrainiens. À midi par exemple, le site du cabinet gouvernemental n'était toujours pas accessible. En plus de celui-ci, les sites internet des conseils de défense et de sécurité, mais aussi du ministère de l'Éducation sont affectés.

Plusieurs messages intimidants ont par ailleurs été laissés en trois langues, le russe, l'ukrainien et le polonais, sur les sites en question. Selon The Verge, il aurait été écrit : « Ukrainiens ! Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le réseau public. Toutes les données sur l'ordinateur sont détruites, il est impossible de les restaurer. Toutes les informations vous concernant sont devenues publiques, ayez peur et attendez-vous au pire. C'est pour votre passé, votre présent et votre futur ».

On croirait regarder un mauvais téléfilm ayant pour thème un piratage de masse sur une obscure chaîne, et pourtant. Ce n'est, hélas, pas la première fois que l'Ukraine est victime d'une telle attaque. Déjà en 2015, notamment, une cyberattaque menée via le cheval de Troie Black Energy à l'encontre d'une centrale nucléaire ukrainienne avait plongé 230 000 personnes dans le noir six heures durant un 23 décembre (et il ne faisait pas seulement -1 dehors). Cette fois (encore), le pays derrière cette attaque était la Russie.