Les diplomates français, cibles des hackers des services de renseignements russes

La question de l'intervention de groupes russes dans le cyberespace est assez vieille. Moscou est en effet accusé d'utiliser de manière particulièrement agressive ses capacités cyber pour cibler des nations avec qui elle est en froid, et ce, d'autant plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Parmi les nations attaquées, on retrouve évidemment la France, dont les services ministériels avaient été il y a quelques mois attaqués massivement. Mais les hackers venus de l'est mènent aussi des opérations plus longues, et qui font moins de bruit.