Parmi les menaces les plus redoutables issues du monde de la cybersécurité, on trouve les groupes APT (Advanced Persistent Threat), qui font les « belles heures », vous nous excuserez l'expression, de la rubrique cyber. Ces acteurs malveillants, souvent soutenus par des États comme la Chine ou la Russie, sont à l'origine d'attaques informatiques historiques, dont celle ayant frappé SolarWinds. Leurs méthodes évoluent constamment, ce qui rend la protection des systèmes d'information de plus en plus complexe. Mathieu Tartare, chercheur chez ESET rencontré durant les Assises de la cybersécurité jeudi, nous éclaire sur ces groupes, leurs méthodes et les moyens de s'en protéger.