L'aviation, l'aérospatiale et la défense soumises à la pression des cybercriminels et des chevaux de Troie

Depuis, TA2541 a évolué avec son temps, et c'est davantage à l'aide de liens vers des services cloud du type Google Cloud hébergeant la charge utile qu'il essaie de piéger ses cibles. Et, même si changer de tactique n'est pas nouveau pour un acteur cybercriminel, puisque son but est d'échapper aux mesures de détection et de tromper la vigilance des victimes pour qu'elles cliquent sur le lien ou téléchargent le logiciel malveillant, le groupe TA2541 ne délaisse pas pour autant la distribution via pièces jointes Word. « Cette constance est sa marque de fabrique, et elle a fait du groupe une menace persistante pour les acteurs des secteurs de l’aviation, de l’aérospatial et des transports », insiste Sherrod DeGrippo, directrice Menaces émergentes chez Proofpoint.