La menace des pirates russes plane sur les plateformes cloud

Dans un avertissement sans précédent, les agences de cybersécurité des Five Eyes (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande) ont tiré la sonnette d'alarme sur les récentes activités des pirates russes, particulièrement du groupe APT29, également connu sous plusieurs alias, dont SVR, Cozy Bear et The Dukes. Ces cybercriminels, connus pour leur sophistication et leur lien avec les services de renseignement russes, concentrent tous leurs efforts sur les infrastructures cloud, une stratégie qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les entreprises et les gouvernements du monde entier.