Cybercriminalité : des hackers russes à l'assaut des gouvernements européens

La méthodologie est déjà inquiétante, puisque très ingénieuse. Ce qui l'est encore plus, ce sont les cibles qui intéressent Winter Vivern. Le groupe n'est pas nouveau, et est connu depuis le mois d'avril 2021. PME, entreprises ou autres organisations privées ne sont pas leur priorité. Ils sont plutôt connus pour avoir infiltré des entités gouvernementales comme le Vatican, l'Ukraine, la Lituanie l'Inde ou l'Italie. Les objectifs de cette cellule seraient étroitement liés aux intérêts et activités de la Russie et de la Biélorussie, selon les chercheurs de SentinelLabs.