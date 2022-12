Cybersécurité : nouvelles menaces, guerre et luttes, notre bilan 2022

Aucun répit non plus pour les entreprises du monde entier. PrestaShop, NVIDIA, puis Samsung et LastPass par deux fois… Les plus grands noms de la tech ont été touchés par des attaques de plus ou moins grande envergure, ou ont vu des failles de leurs systèmes exploitées.

Même chose du côté des compagnies aériennes, des hôpitaux ou des petites et moyennes entreprises. Tous ont été la cible de ransomwares dont on a beaucoup parlé en fin d'année. Enfin, en France, l'Assurance Maladie, La Poste, Thales Group et Leboncoin ont aussi eu des frayeurs en 2022. En substance, personne n'a été épargné.