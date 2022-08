Microsoft corrige plus de 120 failles, dont 17 critiques

C’est déjà la seconde fois en l’espace de trois mois que Microsoft corrige une faille zero-day trouvée dans ce module. En revanche, celle de « DogWalk » sévit depuis deux ans et demi déjà. La firme de Redmond ne l'avait pas jugée assez menaçante pour la corriger, même si elle était déjà activement exploitée par les pirates. L'entreprise n'a pas expliqué pourquoi elle a changé d'avis, mais on peut supposer qu'une utilisation plus grave et dangereuse de cette vulnérabilité est en cause. Il est donc vivement recommandé de mettre Windows à jour et d’installer le dernier Patch Tuesday.