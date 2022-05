Une faille 0-day ? C'est quoi au juste ?

En 2021, Mandiant a de son côté identifié pas moins de 80 vulnérabilités zero-day exploitées, soit plus du double du précédent record (32), qui datait de 2019. Les trois quarts de ces failles proviennent de produits Microsoft, Apple et Google. Et même si ce chiffre en hausse s'explique en partie par une amélioration des détections (ce qui est une bonne chose en soi), il est aussi justifié par une plus grande circulation d'objets connectés et un Cloud de plus en plus sollicité, qui augmente ainsi le volume et la complexité des logiciels et systèmes connectés à Internet.