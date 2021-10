Le Patch Tuesday de Microsoft corrige 4 failles zero-day, dont une activement exploitée par un groupe de hackers chinois

Parmi les autres vulnérabilités corrigées, trois sont considérées comme critiques, et concernent Word et Hyper-V. La CVE-2021-40486 est une vulnérabilité d'exécution de code à distance présente dans Word et la CVE-2021-40461 et la CVE-2021-38672 sont deux vulnérabilités d'exécution de code à distance présentes dans Hyper-V.