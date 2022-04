Violation de données : la France, 4e pays le plus touché par les intrusions au premier trimestre

Derrière la Russie, on retrouve dans l'ordre les États-Unis et la Pologne pour compléter le podium des pays ayant subi le plus de violation de données au cours du premier trimestre. Derrière la France, l'Inde, la Turquie, l'Australie, l'Indonésie, Hong Kong et l'Allemagne complètent le top 10. Si les USA connaissent une décroissance (-47 %), la Pologne a vécu une véritable explosion du nombre de comptes violés (+514 %), passant de 156 550 au T4 2021 à 961 030 au T1 2022. Les Polonais ont subi de plein fouet un vague de phishing à la carte de crédit par téléphone au début de l'année. Et dans le même temps, le gouvernement polonais a avoué avoir utilisé le sulfureux logiciel espion Pegasus.