500 000 personnes victimes d'une fuite de données de santé : la CNIL condamne Dedalus Biologie

Jeudi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a annoncé avoir sanctionné, une semaine plus tôt, la société Dedalus Biologie, spécialisée dans l'édition de logiciels système et de réseau dans le domaine de la santé, après une fuite de données ayant impacté près de 500 000 personnes. La CNIL a infligé à l'entreprise, coupable de plusieurs manquements au RGPD, une amende de 1,5 million d'euros.