Violation des données médicales : la CNIL met la pression et confirme la source de la fuite

Depuis plusieurs jours, circule sur diverses plateformes pirates une base de données comportant les données personnelles et médicales de près de 500 000 patients français. Nom, adresses (postale et e-mail), numéro de sécurité sociale, groupe sanguin, médecin traitant, pathologie ou traitement éventuels… Libération et Zataz, qui ont tous deux dévoilé la fuite, indiquent que jusqu'à 60 données différentes issues d'une même personne ont pu être relevées par les hackers. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), censée être notifiée de chaque fuite de données, a rapidement communiqué, mercredi 24 février, pour rappeler les bonnes pratiques et donner de nouvelles informations sur cette affaire.