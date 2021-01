Données de santé : le DPO du CHU de Bordeaux partage son retour d'expérience

À chaque sollicitation, le DPO est ainsi resté dans la pédagogie et la sensibilisation. Il reconnaît à la crise de la Covid-19 une qualité : celle d'avoir permis d'accélérer sur la maturité et la sensibilisation du RGPD. Et le niveau de sensibilisation dans les établissements de santé est bien plus salutaire qu'avant. "C'est de plus en plus un sujet dans la conversation et dans les esprits, comme pour la sécurité des systèmes d'information", fait-il remarquer. Et c'est loin d'être une mauvaise chose.