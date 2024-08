Doctolib fait feu de tout bois avec les données médicales des patients inscrits sur sa plateforme. L'entreprise française compte bien les utiliser en long, en large et en travers : durées de téléconsultation, historique des rendez-vous, profil médical, notes de santé et même enregistrements vocaux. Tout y passe. Mais dans quel but ?

Deux projets d'envergure sont sur le feu. D'abord, un assistant numérique prévu pour octobre 2024. Cet outil, actuellement testé par 360 médecins, promet de remplir automatiquement le dossier du patient en écoutant les conversations lors des consultations. Pratique pour les praticiens, mais pas sans soulever quelques questions éthiques.

Ensuite, Doctolib planche sur une IA conversationnelle pour 2025. L'objectif ? Permettre aux patients de prendre rendez-vous par téléphone, comme au bon vieux temps, mais avec un robot au bout du fil. Une solution qui pourrait séduire les réfractaires au tout numérique.

Ces projets nécessitent des données, beaucoup de données. Doctolib assure que ces informations seront anonymisées et conservées jusqu'à trois ans. L'entreprise n'a de cesse de répéter que la protection des données personnelles est sa « priorité absolue ».