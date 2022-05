Non, Doctolib n'applique pas un chiffrement de bout en bout pour toutes vos données

Si l'entreprise appliquait donc un chiffrement de bout en bout comme elle le prétend, seuls les patients et les professionnels de santé auraient accès à leurs données. Or, notamment pour le service de rappel de rendez-vous par e-mail et SMS, Doctolib a besoin de connaitre la date, l'heure, l'identité du patient et le professionnel consulté. C'est déjà un peu plus délicat pour la question du motif de la consultation, car il est difficile de justifier le besoin de connaitre cette information pour le bon fonctionnement des services de Doctolib.

Interrogée par Franceinfo, la firme précise qu'un « nombre très restreint de salariés a accès aux rendez-vous médicaux, à des moments précis et pour des raisons précises, dans le cadre des fonctions supports ». Néanmoins, cela constitue une faille potentielle, sachant que Doctolib a déjà subi une attaque avec un vol de données concernant les rendez-vous médicaux en juillet 2020 .

La firme aurait donc tout intérêt à gagner en transparence sur le sujet du chiffrement. En effet, dévoiler le contenu de prises de rendez-vous peut exposer à une violation du secret médical, tandis que comme le précise l'avocate Alexandra Iteanu, elle-aussi interrogée par Franceinfo, « on n'est pas à l'abri qu'un salarié de Doctolib mal intentionné détourne ces données de manière malveillante ou les transmette à un tiers […] qui pourrait être un assureur ou votre employeur. Mais ces données pourraient être aussi revendues sur Internet ».