Google s'attaque à Doctolib, d'abord aux États-Unis

À ce stade, il n'est pas question d'un service unifié comme on peut avoir avec Doctolib. De plus, il n'est pas possible de chercher un rendez-vous pour une branche particulière de la médecine : impossible d'obtenir un renseignement sur la disponibilité la plus proche pour un rendez-vous en ophtalmologie dans sa ville par exemple. L'utilisateur doit être plus spécifique en tapant le nom d'un professionnel ou d'un cabinet de santé.