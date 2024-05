Doctolib déploie le paiement en ligne de vos rendez-vous chez le médecin

Doctolib est un service en ligne performant et pratique pour prendre des rendez-vous médicaux en France. Disponible 24h/24 et 7j/7, il permet aux patients de trouver des professionnels de santé et de réserver des consultations en quelques clics. En plus de gérer les rendez-vous à venir, Doctolib propose également la possibilité de planifier des consultations vidéo, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire.