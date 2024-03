Êtes-vous prêts à payer votre consultation avant de voir le médecin ? C'est ce que Doctolib compte proposer

Payer son médecin ou praticien peut être irritant à bien des égards. On perd du temps, on ne pense pas toujours à emporter nos moyens de paiement par 39°C de fièvre, et on a un peu l'impression d'être au supermarché. Alors, Doctolib, la plateforme de prise de rendez-vous médicaux de référence, compte faciliter la vie des médecins et des patients, en ouvrant le paiement des consultations directement sur son site. Voyons cela en détail.