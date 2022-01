Doctolib franchit le cap des 300 000 professionnels de santé

Ce 10 janvier 2022, Doctolib a tenu une conférence de presse virtuelle lui donnant l'occasion de livrer des données de passage assez impressionnantes. L'actualité et sa capacité à fédérer les personnels de santé et les patients font de la plateforme une incontournable. Outre la donnée vertigineuse des 60 millions de patients qui utilisent Doctolib, 1 utilisateur sur 5 a plus de 55 ans, ce qui semble casser une sorte de cliché envers les seniors. D'ailleurs, la plateforme nous apprend qu'elle remplit parfaitement son rôle auprès de populations plus reculées, puisque 88 % de ses utilisateurs se trouvent hors des cinq plus grandes villes françaises.