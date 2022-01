Télésanté : entre adoption et réticences, Kaspersky dresse le panorama de la santé numérique

Entre les restrictions de déplacement et la difficulté à recevoir du public, le monde de la médecine a évolué depuis deux ans. Et les pratiques vont en ce sens. Aujourd'hui, 56 % des organismes de santé prévoient d'augmenter leurs investissements dans la télémédecine et les soins à distance. Il faut dire qu'en Europe, et plus particulièrement en France, on constate une vraie montée en puissance des plateformes numériques de type Doctolib , Maiia, HelloCare ou Doctisia .