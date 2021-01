L'activité en ligne des Français a crû en 2020, souvent par commodité

En 2020, et c'est indéniable, les consommateurs d'une majorité de pays ont été poussés, crise de coronavirus oblige, de basculer la plupart de leurs activités du quotidien en ligne. Dans sa dernière étude sur la sécurité et le comportement des consommateurs commandée auprès de MSI-ACI et menée entre le 11 et le 23 décembre dernier, McAfee a pu s'apercevoir que les Français sont en grande partie prêts à poursuivre au moins certaines activité en ligne, même lorsque la pandémie sera derrière nous. Mais certains n'oublient pas l'enjeu sécuritaire et les risques de cyberattaque.