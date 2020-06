Face à la solitude et au confinement, les Français se sont tournés vers la technologie

Près de trois Français sur quatre (71%) ont déclaré que la technologie a aidé à maintenir le contact avec les membres de leur famille et avec leurs amis. Et 51% des sondés ayant indiqué se sentir tout le temps seuls estiment qu'une meilleure maîtrise du numérique et des nouvelles technologies les aiderait à se sentir moins seuls.

Le confinement aura permis à 34% des Français de se sentir plus à l'aise avec les technologies. Les applications de visioconférence et le e-commerce n'y sont évidemment pas étrangers. Et il est intéressant de voir que chez les Baby-Boomers (ceux nés entre 1946 et 1964) et la génération silencieuse (avant 1946), les Français sont respectivement 29,6% et 27,6% à avoir déclaré être prêts à utiliser plus souvent la technologie après l'épisode du coronavirus.