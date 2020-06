L'appli Coach et moi, de Malakoff Humanis, vous aide à gérer votre stress post-confinement

Le géant de la protection sociale lance une application mobile gratuite qui aura une résonance particulière chez les individus qui subissent les répercussions psychologiques du Covid-19.

Malakoff Humanis, né en début d'année dernière du rapprochement entre Malakoff Médéric et Humanis, a annoncé le 8 juin avoir lancé une application mobile de gestion du stress, baptisée Coach et moi. Le groupe de protection sociale paritaire et mutualiste à but non lucratif destine l'appli aux salariés des entreprises clientes de son réseau.

L'application vous aide à découvrir l'origine de votre stress

On a plutôt tendance à parler, dans les médias et qui plus est ces dernières semaines, des applications mobiles qui vous aident à prendre soin et à gérer votre santé physique. Mais il existe aussi des applications, comme Coach et Moi, qui peuvent s'avérer très utiles pour préserver votre santé psychique.

Alors que le confinement a laissé des traces et que le déconfinement ne rime pas nécessairement avec bonheur et sérénité pour toutes et tous, l'application est censée aider à réguler les tensions éprouvées au quotidien. Pour cela, Malakoff Humanis a travaillé avec une start-up spécialisée en e-santé mais aussi avec des experts en assistance à la personne.

Captures d'écran de l'application Coach et Moi

Une fois l'application (disponible sur iOS mais pas encore sur Android, on demeure en attente d'une réponse là-dessus) installée, il suffit de créer un compte en quelques clics. L'utilisateur doit ensuite évaluer son niveau de stress et établir un premier programme d'exercices. L'outil l'aide à découvrir l'origine de son stress, qui peut aussi bien venir de difficultés relationnelles, d'une angoisse liée à la crise du Covid-19, de problèmes financiers, d'une charge mentale, ou d'un déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Plus de 220 exercices proposés et personnalisés en fonction de vos besoins

Coach et Moi propose 52 programmes englobant plus de 220 exercices. Grâce à la technologie des graphes de connaissance, l'application vous concocte des contenus personnalisés en fonction de chacune des situations évoqués un peu plus haut dans notre article. On y retrouve des disciplines comme la méditation, le yoga, la relaxation dynamique ou la cohérence cardiaque. Les femmes enceintes et les aidants bénéficieront de programmes sur-mesure.